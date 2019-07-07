شكرا لقرائتكم نائب رئيس المجلس الانتقالي: يجب تحويل السودان إلى دولة قانون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ayman ksa | منذ 15 ساعة في 6 يوليو 2019 - اخر تحديث في 6 يوليو 2019 / 20:26

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم السبت: "يجب العمل من أجل تحويل السودان إلى دولة قانون".



وأضاف حميدتي، في مؤتمر صحافي، أنه يجب محاسبة أي متورط بالفساد في السودان، كما يجب العمل من أجل تحويل السودان إلى دولة قانون.

واعتبر أن مرحلة جديدة من تاريخ السودان بدأت وتحتاج لتعاون الجميع، مشدداً على أن الأولوية هي تلبية مطالب الشعب وتحسين ظروفهم.

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وتوصّل المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات في السودان أمس الجمعة، إلى اتفاق حول الهيئة التي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقالية المقبلة، بحسب ما ذكر وسيط الاتحاد الأفريقي.

ويخوض المجلس العسكري الذي يتولى الحكم في البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 نيسان (أبريل)، تجاذبات سياسية مع قادة الاحتجاجات منذ أشهر.

وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، استأنف الجانبان المفاوضات الحساسة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة.