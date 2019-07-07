شكرا لقرائتكم واشنطن تشيد بأكثر محادثاتها "إنتاجية" مع "طالبان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب - | منذ 16 ساعة في 6 يوليو 2019 - اخر تحديث في 6 يوليو 2019 / 20:03

أعلن الموفد الأميركي المكلّف ملف أفغانستان زلماي خليل زاد اليوم السبت، أن الجولة السابعة من محادثات السلام التي تجريها الولايات المتحدة مع حركة "طالبان" كانت "الأكثر إنتاجية" حتى الآن.



وقال عشية حوار بين الأطراف الأفغان تستضيفه الدوحة غداً: "الأيام الستة الأخيرة كانت الأكثر إنتاجية من بين الجولات التي أجريناها مع طالبان. أحرزنا تقدّماً في كل المسائل التي تُناقش".

جاء ذلك بعد ساعات على مقتل 14 شخصاً وجرح 39، بينهم نساء وأطفال، إثر سقوط قذائف هاون على سوق مزدحمة في ولاية فارياب شمال أفغانستان.

واتهم ناطق عسكري أفغاني "طالبان" بإطلاق القذائف، مشيراً الى أنها كانت تحاول استهداف نقطة تفتيش للجيش قرب السوق.