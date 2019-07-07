شكرا لقرائتكم مستشار لخامنئي يرجّح رفع نسبة تخصيب اليورانيوم غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران – أ ب، أ ف ب - | منذ 16 ساعة في 6 يوليو 2019 - اخر تحديث في 6 يوليو 2019 / 20:34

أعلن علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية للمرشد الإيراني علي خامنئي، أن بلاده ستبدأ غداً الأحد المرحلة الثانية من تقليص التزامها قيوداً يفرضها الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، مرجّحاً رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 5 في المئة.



جاء ذلك بعدما ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستتجاوز الأحد نسبة 3.67 في المئة لتخصيب اليورانيوم التي حدّدها الاتفاق، في إطار مهلة من 60 يوماً منحتها طهران للدول التي لا تزال ضمن الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا)، لمساعدتها في الالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، بعدما انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018. ولوّحت طهران بأنها قد تستأنف غداً نشاطاتها في مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل.

وقال ولايتي إن "الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق في شكل مباشر، فيما ينتهكه الأوروبيون في شكل غير مباشر"، مضيفاً: "سنردّ على انتهاكاتهم بالمقدار ذاته".

وتابع أن مستوى التخصيب "سيرتفع وفق حاجات إيران للنشاطات النووية السلمية"، وزاد: "بالنسبة إلى مفاعل بوشهر (نحتاج) لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 5 في المئة".

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واعتبر ولايتي أن "سلسلة المقاومة تبدأ من طهران وتمتدّ إلى بغداد ودمشق وبيروت وفلسطين وغزة، وتصل اليمن". وأضاف: "إذا كان هناك أشخاص يعتزمون التطاول على إيران، ليعلموا أن المنطقة بأسرها ستقاومهم".

في السياق ذاته قال مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، إن مخزون بلاده من الماء الثقيل تجاوز مستوى 130 طناً الذي حدّده الاتفاق النووي، بعدما "حظّرت الولايات المتحدة بيعه".

في فيينا، تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاً طارئاً الأربعاء المقبل، بناءً على طلب من الولايات المتحدة لمناقشة انتهاكات إيران الاتفاق النووي.

وطالبت البعثة الديبلوماسية الأميركية في فيينا بعقد الاجتماع "لمناقشة أحدث تقرير للمدير العام للوكالة الذرية" يوكيا أمانو الذي أكد أن إنتاج طهران تجاوز 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المئة، منتهكة الاتفاق النووي. وشددت البعثة على "ضرورة أن يقدّم المدير العام عرضاً شاملاً وواقعياً للنشاطات الإيرانية وكل التغييرات التي تطرأ عليها".

واعتبرت البعثة الإيرانية في فيينا أن طلب الولايات المتحدة عقد هذا الاجتماع هو دليل على "عزلتها"، ووصفتها بأنها "المنتهك الرئيس" للاتفاق النووي. وأضافت أن "طلب أميركا لا يتناسب مع مسؤولية مجلس الحكام".