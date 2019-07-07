شكرا لقرائتكم ارسلان في تشييع ابو فراج: من يتطاول علينا عليه دفع الثمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 16 ساعة في 6 يوليو 2019 - اخر تحديث في 6 يوليو 2019 / 19:32

شيعت بلدة بعلشميه اليوم (السبت) سامر ابو فراج الضحية الذي سقط في حادثة قبرشمون الأحد الماضي، في حضور وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، رئيس الحزب الديمووقراطي النائب طلال ارسلان، رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب، وعدد من الشخصيات السياسية والمشايخ وحشد من الاهالي.



والقى ارسلان كلمة قال فيها: "بالأمس دفنا الشهيد الغالي البطل رامي سلمان، واليوم ندفن الشهيد المغوار المحب سامر أبو فراج، إنما لن ندفن لا من قريب ولا من بعيد القضية، ومن يعتبر بأن مرور التشييع هو طي صفحة، فهذا الامر من المستحيل أن يتم. نحن طلاب حق والناس لها حق أن تعيش بحرية وديموقراطية، بكرامة واحترام وبعزة نفس وعيش لائق وكريم. الفتنة اشد من القتل، فنحن لسنا اصحاب فتن، إنما من يتطاول عليه أن يدفع الثمن، هذا هو الحق والا نكون أصبحنا في شريعة الغاب، لا سلطة لا دولة لا قانون لا أمن، وبالتالي تصبح الناس معرضة في أي لحظة، لا سمح الله لما وصلنا اليه منذ اربعة أو خمسة ايام".

أضاف: "نحن بماذا نطالب؟ وما هي الجريمة اذا كنا نطالب بإحالة القضية على المجلس العدلي؟ أنطالب نحن بمحكمة دولية؟ أوليس المجلس العدلي هو جزء لا يتجزأ من الجسم القضائي اللبناني؟ إنما نعم وسأقولها بكثير من الصراحة، باللف والدوران والزوربة التي تحصل عندنا في هذا البلد، في الاجهزة الصغيرة ممكن أن يطلع معهم أن سامر ورامي ممكن أن يكونا انتحرا، نعم ثقتنا وصلت الى هنا بالدولة. في حملة الفساد يمسكون قاضيا أو اثنين أو ثلاثة، وبالتوازن الطائفي أو المذهبي وكأن الحرامي له مذهب وله دين، بينما الكبار لا يقترب منهم احد، فنحن معنا لا تمشي الامور هكذا، كل القضايا الكبرى التي حصلت في البلد أحيلت على المجلس العدلي ومنها قضية استشهاد الشهيد صالح العريضي سنة 2008، وأحيلت على المجلس العدلي. لماذا لم تقم القيامة عندها ولماذا الآن؟".

وتابع: "سأوجه كلمة صريحة وواضحة وأحمل مسؤولية، واطالب وأناشد باسم الجبل وباسم بني معروف ووأدا للفتنة، لسنا على استعداد لأن يقتل أولادنا على الطرق في الجبل مهما كان انتماؤهم السياسي، فهذا عار على كل مسؤول أو من يدعي حسه بالمسؤولية. فلا كلمة المشايخ تحترم ويقبل بها، ولا القانون يحترم ويقبل به ولا الدستور يحترم ويقبل به، ولا شريعة التوحيد بصدق اللسان وحفظ الاخوان تحترم، فالى أين سيذهب الناس والى أين نوصل مجتمعنا؟".

وزاد: "يوم ننام لننهض صباحا حتى نقاتل المسيحي، وعندما ننتهي وننام لنحرض اولادنا واهلنا على السني، واليوم الثالث نحرضهم على الشيعي والرابع على سورية والخامس على طلال ارسلان، كيف نعيش معا؟ أي سياسة وأي حكمة وأي عقل وأي اتزان يقبل بهذا الشكل استباحة المقدسات والخصوصيات؟ انتهت الحرب، واذا لم تنته الحرب علينا الوقوف بجرأة وليس بمواربة ونقول إن الحرب لم تنته. شبابنا يقتلون من اجل ماذا؟ ما هي القضية؟. الخلاف في السياسة عند الدروز ليس جديدا، فالخلاف السياسي منذ أن قال "كوني فكانت" ومنذ الدعوة يوجد آراء سياسية مختلفة. "بدا هلقد" صار هناك مفاتيح وبوابات نحن بأي عصر نعيش؟".

"الغريم معروف وأنا اتحفظ لأرى قرار الدولة"

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وطالب ارسلان "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري ورئيس الحكومة الاستاذ سعد الحريري، بأن يعوا مخاطر ما حصل، فأي تلكؤ في هذا الموضوع، لا يحمل احد المسؤولية للآخر، نقول ورغم أن الغريم معروف، ولكنني أتحفظ، حتى أرى قرار الدولة باحترام نفسها قبل احترام الناس. احترام نفسها بتحويل الملف على المجلس العدلي، وبعد تحويله نحن جاهزون لأي شيء، ضمن القواعد والأصول التوحيدية الاصيلة وضمن حق تنفيذ القانون، بحق كل من تطاول على دم الناس". وقال: "لسنا مضطرين لكي نصل إلى وقت نقول للناس بان تحمي نفسها، فنحن لسنا كذلك ولا نطالب بذلك، لأجل ذلك نقول فلتتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في إحقاق الحق. رأفة بالآتي، إذ بدأت الفتنة في الخلوات وانتقلت الى حاصبيا ثم الى راشيا والجاهلية والشوف الاعلى وعين دارة والشويفات، والبارحة انتقلت الى قبرشمون والبساتين، فهل الدنيا "فلتانة"؟".

أضاف: "هذا الجبل، من يقول له خصوصية، نعم له خصوصية فلنتفق عليها، ما هي هذه الخصوصة؟ هي خصوصية العيش الوطني الكريم، خصوصية أنها المنطقة الوحيدة في لبنان التي فيها مثال للعيش المشترك بين كل من يحمل الهوية اللبنانية، وهذه هي خصوصيتنا. آمل عدم التلكؤ في هذا الموضوع، فالعيش الكريم ليس حكرا لفلان غير فلان".

وتابع: "سامر ورامي، دمكم أمانة في رقبة كل لبناني من الرئاسة الأولى الى الرئاسة الثانية. وكل من يتعاطى بخلفية سياسية في هذا الموضوع سنكون له بالمرصاد، كائنا من كان، لا شمسية فوق رأس أحد. هذا موقفنا اليوم. سننتهي من التشييع إنما معركتنا لاحقاق الحق ستبدأ بعد الدفن".

...وأبو فاعور: جنبلاط أكبر من أن تحاصروه

وفي المقابل، اكد وزير الصناعة وائل أبو فاعورأن "وليد جنبلاط طالما كان رجل حوار وقانون، وقالها بالأمس ويقولها اليوم "نحن تحت سقف القانون، ونحن نريد أن نعالج ما حصل بالحكمة والتبصر وحسن تدبير الأمور والحفاظ على وحدتنا الوطنية، إن كان على المستوى الدرزي الداخلي أو على المستوى الوطني العام، والقانون يجب أن يكون قانونا شاملا فوق رؤوس كل اللبنانيين، والخضوع للقانون ليس مسألة استنسابية وليست مسألة خيار، بل هي مسألة يجب أن يعترف بها وأن يمارسها كل من خالف القانون، نحن لا ننتظر من الآخرين أن يقدموا لنا نموذجا وأن يكونوا قدوة لنا، فوليد جنبلاط طالما كان قدوة في هذا الأمر، وما حصل في الأيام القليلة الماضية أن وليد جنبلاط قام باحتواء الأمر وقام بتأكيد المؤكد بأنه خضع وقبل بمنطق القانون وقام بالإجراءات التي تقضي بالحفاظ على القانون وعلى النظام العام في البلاد وهو مستعد وجمهوره مستعد أيضا للقيام بكل الخطوات التي تؤدي إلى هذا الأمر، ولكن أيضا نحن نسأل ماذا عن الآخرين"؟

اضاف: "إن محاولات حصار وليد جنبلاط ليست جديدة في السياسة، وأكتفي بالقول أن وليد جنبلاط أكبر وأرفع من أن تحاصروه، وكلما تطاولتم عليه كلما تعملق وتسامى أكثر، وكلما زاد صراخكم وعويلكم وشتائمكم بحق وليد جنبلاط، كلما ترفع عنكم وعن صراخكم وعويلكم وشتائمكم ودعا أكثر إلى الحكمة والتصق أكثر بها".

وتابع: "تستطيعون أن تأتوا بما تريدون من أفكار، ومهما اخترعتم من أشكال بمجلس عدلي وغير مجلس عدلي، مجلس عدلنا هو في ضميرنا، وعقلنا، وفي شعبنا الذي إليه نحتكم ونرضخ ونستند والذي ما تخلى وليد جنبلاط يومًا عن هذا الشعب ولا الشعب تخلى يومًا عن وليد جنبلاط".