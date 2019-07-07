شكرا لقرائتكم بيونغيانغ تؤكد "تجسّس" طالب أسترالي احتجزته لفترة وجيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب - | منذ 19 ساعة في 6 يوليو 2019 - اخر تحديث في 6 يوليو 2019 / 16:47

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن الطالب الأسترالي أليك سيغلي الذي احتجزته لفترة وجيزة، "اعترف بتجسّسه".



وكانت السلطات الكورية الشمالية أطلقت الخميس الماضي سيغلي (29 سنة)، وهو أحد الغربيين النادرين المقيمين في بيونغيانغ. وفُقد قبل نحو أسبوعين، ما أثار مخاوف وقلقاً على مصيره.

وأشارت الوكالة الى أن سيغلي "اعترف بصدق بتجسّسه علينا، عبر جمع معلوماتنا الداخلية وتقاسمها مع آخرين". وأضافت أنه "طلب مرات الصفح عنه، لانتهاكه سيادتنا".

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وأقام سيغلي في بيونغيانع منذ نحو سنة ودرس الأدب الكوري في جامعة كيم إيل سونغ، أشهر مؤسسة تعليمية في كوريا الشمالية. كما تولّى إدارة شركة متخصصة بالرحلات إلى الدولة الستالينية، وتزوّج من يابانية العام الماضي.

وكتب الأسترالي مقالات عن الحياة اليومية في بيونغيانغ، خصوصاً لحساب موقع "إن كاي نيوز" الإلكتروني الأميركي الذي يتخذ سيول مقراً ويقدّم معلومات وتحليلات عن كوريا الشمالية. لكن سيغلي تجنّب الخوض في ملفات سياسية حساسة.

وبعد فقدانه، جرت اتصالات بين السلطات الكورية الشمالية والموفد السويدي كينت هارستد، إذ ليست هناك ممثلية لأستراليا في كوريا الشمالية وتمثل السويد مصالحها هناك.