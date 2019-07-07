شكرا لقرائتكم مقتل 14 مدنياً بقصف لقوات النظام شمال غربي سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ 19 ساعة في 6 يوليو 2019 - اخر تحديث في 6 يوليو 2019 / 20:57

قُتل 14 مدنياً، بينهم 7 أطفال، في قصف صاروخي لقوات النظام السوري على مناطق في شمال غرب سورية، وفق ماغ أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" اليوم (السبت).



وذكر المرصد أن طائرات حربية ومروحيات نفذت بعد منتصف ليل الجمعة-السبت ضربات جوية على قرية محمبل في محافظة إدلب ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً بينهم 7 أطفال.

وقتلت امرأة في ساعة مبكرة اليوم السبت في قصف صاروخي لقوات النظام على أطرف بلدة خان شيخون في جنوب المحافظة، وفق المرصد.

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وتتعرّض منطقة إدلب ومحيطها، الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" وتأوي نحو 3 ملايين نسمة، لتصعيد في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي. وقتل منذ نهاية نيسان (أبريل) أكثر من 500 مدني جراء الغارات والقصف السوري والروسي، إضافة إلى 857 من الفصائل المسلحة و722 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بحسب المصدر.

وألحق القصف والغارات، وفق الأمم المتحدة، أضراراً بـ25 مرفقاً طبياً على الأقل و45 مدرسة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي. وتعرض مستشفى في بلدة كفرنبل الخميس لهجوم هو الثاني خلال شهرين.

وقال نائب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لسورية مارك كتس إن "الهجمات وقعت على رغم تشارك إحداثيات هذا المستشفى مع أطراف النزاع ضمن مسعى مدروس بعناية لمنع أي هجمات". وأضاف: "من المروّع استمرار الهجمات على المناطق المدنية والبنية التحتية المدنية وتواصل النزاع في شمال غربي سورية".