شكرا لقرائتكم مادورو يستنهض الجيش وغوايدو واثق من النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس - أ ف ب | منذ 20 ساعة في 6 يوليو 2019 - اخر تحديث في 6 يوليو 2019 / 17:03

شكّل العيد الوطني الفنزويلي الجمعة مناسبة لزعيم المعارضة خوان غوايدو لمحاولة إعادة تعبئة أنصاره، فيما جعلَ الرئيس نيكولاس مادورو منه محطة لتأكيد "تمسّكه" بالجيش.



وفي ذكرى إعلان الاستقلال العام 1811، تظاهر آلافٌ ضدّ "الديكتاتور" مادورو. وخاطبهم غوايدو، قائلاً: "لا تستسلموا! سنبلغ هدفنا! كونوا على يقين، سننجح". واستدرك: "هناك شكوك؟ نعم، إنها موجودة. هذا طبيعي". وتابع: "نسمع انتقادات ونتقبّلها، لكنني أطلب أن تكون لديكم ثقة بنا. سنستمرّ بالتواجد في الشّوارع، وبتعبئة فنزويلا بكاملها".

غوايدو الذي اعترفت نحو 50 دولة، بينها الولايات المتحدة، به رئيساً بالوكالة لفنزويلا، اعتبر أن مادورو "مغتصب للسلطة". واستدرك انه "لا يخشى" حواراً مع السلطات إذا أتاحَ تحقيق 3 أهداف: رحيل مادورو وتأليف "حكومة انتقاليّة" وتنظيم "انتخابات حرة".

أما مادورو الذي حضر عرضاً عسكرياً، فكرّر دعوته إلى جولة جديدة من الحوار مع المعارضة. لكنه حضّ الجيش على أن يكون في "طليعة المواجهة الأخلاقية والروحية والفكرية والجسدية والمادية"، معرباً عن "تمسّكه بالعائلة العسكرية".