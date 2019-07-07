الكويت تبين سبب إلغاء اعتماد بعض الجامعات الأردنية

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة قالت صحيفة القبس الكويتية إن قرار وزارة التعليم العالي والجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي الكويتية، القاضي بإعتماد خمس جامعات أردنية فقط يعود إلى عدم تناسب أساليب الدراسة وجودتها مع المعايير التي وضعها الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن القرار جاء بعد الوقوف على جودة التدريس في الجامعات من جهة، وكيفية معاملة الطلبة الكويتيين في هذه الجامعات من جهة أخرى، وبعد دراسة متأنية أخذت بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة كافة بمصلحة الطلبة من جهة، وبإجراءات ضبط جودة التعليم من جهة أخرى. اقرأ أيضاً : وزير التربية يعلق على قرار قطر والكويت بخصوص اعتماد الجامعات الأردنية وأشارت إلى أن وفود كويتية قامت بزيارات متكررة للجامعات الأردنية، حيث لمس بعضها عدم تناسب أساليب الدراسة وجودتها مع المعايير التي وضعها الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي. وبينت الصحيفة أن قرارات تحديث القوائم المعتمدة للجامعات لم تقتصر فقط على جودة التعليم في هذه المؤسسات، بل استبعدت كذلك أي مؤسسة تعليمية كانت تمنح الطلبة الكويتيين اي معاملة خاصة او تسهيلات في الدراسة. اقرأ أيضاً : وثائق تكشف إلغاء الكويت اعتماد 15 جامعة أردنية لطلبتها.. تفاصيل

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