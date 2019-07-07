الطقس فى الخليج.. حار على معظم الأنحار والعظمى فى الكويت 48 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج ارتفاع فى درجات الحرارة على معظم الانحاء ونشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة.السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد طقس حار الى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة بينما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، المدينة المنورة, مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية، وتبلغ العظمىالكويت
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الكويتية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة والعظمى 48 درجة.
البحرين
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة البحرينية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، طقس حار نهارا مع تصاعد الاتربة والعظمى 44 درجة.الإمارات
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى الإمارات في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، طقس حار والعظمى 38 درجة.
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