القدس/أسامة الغساني/الخليج 365-
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صباح الأحد أنه اعتقل فلسطينيا بشبهة تنفيذ عملية دهس أصيب فيها خمسة من جنوده ليلة السبت/الأحد قرب قرية حزما شمال القدس المحتلة.
وذكر الجيش في بيان نشره على صفحته على الانترنت إن خلفية العملية قومية ووقعت بعد ملاحظة السائق الجنود على الرصيف خلال مهمة ميدانية فقام بدهسهم.
وأضاف أنه "بعد عمليات استخبارية وميدانية مشتركة بين قوات الجيش وجهاز المخابرات العامة "الشاباك" تم الليلة الماضية اعتقال المشتبه به بدهس الجنود أمس قرب قرية حزما".
وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن بين المصابين الخمسة ثلاثة جنود حالتهم متوسطة، واثنين بحالة طفيفة.
وأضاف البيان أنه تم اعتقال المشتبه به الفلسطيني ووالده على أحد الحواجز العسكرية دون الإشارة إلى هويتيهما، ونقلا إلى التحقيق.
ووقعت الحادثة قرب حاجز على مدخل مدينة القدس بعد نزول الجنود من مركبة عسكرية خلال نشاط ميداني، حين دهستهم المركبة الفلسطينية وفر سائقها من المكان.
وأغلقت الجيش الإسرائيلي المنطقة وفرض حصارا على قرية حزما ونشر حواجز لتحديد موقع المنفذ قبل تمكنه من اعتقاله.
ونشر الجيش مقطع فيديو يظهر مركبة فلسطينية متضررة في منطقة لم يحددها قال إنه المركبة التي نفذت عملية الدهس بها.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تعتقل فلسطينيا بشبهة دهس 5 جنود قرب القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.