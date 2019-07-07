7 قتلى مغاربة جراء قصف مركز المهاجرين بليبيا (حصيلة رسمية)

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

قتل سبعة مغاربة جراء القصف الذي تعرض له الجمعة مركز إيواء مهاجرين بالعاصمة الليبية طرابلس، بالإضافة إلى ثلاثة في عداد المفقودين، بحسب السلطات المغربية.

جاء ذلك بحسب بيان لقنصلية المغرب في تونس، صدر في وقت متأخر من ليلة السبت/الأحد.

وقالت القنصلية إنه “ تم تسجيل سبعة حالات وفيات جراء القصف، جار حاليا التحقق من هوياتها والترتيب لترحيل الجثامين وتسليمها للعائلات المكلومة. ولا زال البحث جاريا مع السلطات الليبية للتأكد من مصير 3 مغاربة مفقودين”.

ولفت إلى أنه”بالنظر لتقلبات الوضع على الميدان وشح المعلومات النهائية، من المحتمل أن تتغير الحصيلة”.

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وأضاف البيان أنه “ من بين 18 مواطنا مغربيا كانوا متواجدين في المركز حين وقوع الغارة، تم تسجيل 8 مصابين، أمكن التواصل مباشرة مع 7 منهم والاطمئنان على حالتهم”.

وتعمل القنصلية العامة، بحسب البيان، على” اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل الجثامين وتسهيل إجلاء الجرحى”.

والجمعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد ضحايا القصف الذي نفذته طائرات حربية تابعة لمليشيات حفتر، واستهدف مركز الإيواء، إلى 53 قتيلاً و130 جريحًا.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة الليبية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.