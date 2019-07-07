تركيا تعلن تحييد ثلاثة أعضاء لحزب العمال الكردستاني

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موسكو — سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزارة الداخلية التركية يوم السبت قولها: أن "ثلاثة إرهابيين على الأقل" تم "تحييدهم" في خطايا، المقاطعة الحدودية الجنوبية لتركيا.
© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File
وتؤكد تركيا مضيها في استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد وفي شمالي العراق، مشيرة إلى أن ذلك يأتي "ردا على هجمات إرهابية ينفذها عناصر الحزب داخل تركيا بين الحين والآخر".
وتعتبر تركيا "حزب العمال الكردستاني" تنظيما إرهابيا وحاربته داخل البلاد وفي دول الجوار.
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