شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصرى أمن فى إطلاق نار من مجهولين قرب الفلوجة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مقتل اثنين من أفراد الشرطة وإصابة ثالث، نتيجة اطلاق مسلحين مجهولين النار على نقطة تفتيش "البو حورى" في منطقة عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وأشارت الخلية في بيان لها، إلى أن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن المسلحين، مؤكدة، أن "الحادث وقع أثناء مرور سيارة من نوع كيا بنقطة التفتيش شرقي المدينة".