اخبار الخليج

مقتل عنصرى أمن فى إطلاق نار من مجهولين قرب الفلوجة بالعراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصرى أمن فى إطلاق نار من مجهولين قرب الفلوجة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مقتل اثنين من أفراد الشرطة وإصابة ثالث، نتيجة اطلاق مسلحين مجهولين النار على نقطة تفتيش "البو حورى" في منطقة عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار.

 

وأشارت الخلية في بيان لها، إلى أن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن المسلحين، مؤكدة، أن "الحادث وقع أثناء مرور سيارة من نوع كيا بنقطة التفتيش شرقي المدينة".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عنصرى أمن فى إطلاق نار من مجهولين قرب الفلوجة بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا