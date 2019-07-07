شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عائلة سعودية بأكملها فى حريق مآساوى بحى الفيصلية فى العاصمة الرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقيت عائلة سعودية مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال مصرعها نتيجة نشوب حريق فى شقتهم بحى الفيصلية فى العاصمة الرياض، حسبما ذكرت صحيفة الوئام السعودية.
وأوضحت مديرية الدفاع المدنى فى منطقة الرياض، أن مركز التوجيه والتحكم فى الإدارة العامة للدفاع المدنى بمدينة الرياض تلقى بلاغا، من أحد المواطنين يفيد بتصاعد دخان كثيف من أحد المنازل بحى الفيصلية، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدنى والهلال الأحمر والخدمات المساندة للموقع.
واتضح أن الدخان نجم عن حريق اندلع فى شقة بالدور الثانى فى عمارة مكونة من ثلاثة طوابق، وأضافت المديرية أن فرق الدفاع المدنى أخرجت ساكنى الشقة (رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة) وهم فى حالة حرجة جدا بفعل استنشاق الدخان، ونقلوا للمستشفى، لكنهم توفوا رغم الجهود المبذولة لإنقاذ حياتهم.
وذكرت أن الحريق نشب بسبب انفجار مكيف فى الشقة أثناء نوم أفراد العائلة.
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