شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تنتشل جثث 14 مهاجرا بعد غرق العشرات قبالة سواحلها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جمعية الهلال الأحمر التونسية إن خفر السواحل التونسى انتشل السبت جثث 14 مهاجرا أفريقيا غرقوا عندما انقلب قاربهم الذي كان يحمل أكثر من 80 شخصا بعدما أبحر من ليبيا إلى أوروبا، حسبما ذكرت شبكة وكالة الأنباء السعودية.
كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قالت يوم الخميس إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة، لكن أحدهم توفي في المستشفى، وكانت هناك مخاوف من غرق الباقين.
وغرق ما لا يقل عن 65 مهاجرا متجهين إلى أوروبا من ليبيا في مايو الماضي عندما انقلب قاربهم قبالة تونس.
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