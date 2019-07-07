سامسونج تستكمل إعادة تصميم هاتفها القابل للطي

أكملت شركة سامسونج للإلكترونيات عملية إعادة تصميم جهازها القابل للطي جالاكسي فولد (Galaxy Fold)، مما يسمح لعملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية بطرح الهاتف الذكي في الوقت المناسب لموسم الإجازات، وذلك وفقًا لتقرير من بلومبرج.

ويبدو أن عملية إعادة التصميم التي استمرت لمدة شهرين من أجل معالجة مشكلات متانة الشاشة قد أصلحت شاشة جالاكسي فولد القابلة للطي، حيث أدخلت سامسونج بعض التغييرات الرئيسية للتغلب على المشكلات.

وبالرغم من أن أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم في المراحل النهائية لإنتاج الإصدار التجاري، لكنها ما تزال غير قادرة على تأكيد تاريخ محدد لبدء المبيعات.