أحدث أجهزة "ماك بوك برو" من أبل هو الأسوأ لأربعة أسباب

فى الآونة الأخيرة ألقى مدون أبل الشهير "جون جروبير" باللوم على مصمم أبل السابق "جونى إيف" فيما يتعلق بمشكلة لوحة مفاتيح أجهزة ماك بوك برو الأخيرة، وقال: "كان يحلم "إيف" بعمل أجهزة رقيقة ولكنها أدت به إلى لوحة مفاتيح سيئة التصميم".

ونقل موقع "بيزنس انسايدر" تعليقات "جروبير" على أجهزة ماك بوك بور، والتى أكد فيها أن إصدار ماك بوك برو 2016 كانت أفضل كثيرا من الاصدار الحديث منها.

وأضاف: "كل شئ يبدو جيدا فى أجهزة لاب توب أبل الحديثة والتصميم فى الشكل الخارجى جاذب للعين ونظام التشغيل MacOS جيدا للغاية، ولكن هناك أربعة أشياء تضع أجهزة كمبيوتر ماك بور فى آخر اختيار لعملائها اليوم، ابتداء من أجهزة MacBook في عام 2015، و MacBook Pro في عام 2016 ، و MacBook Air الجديدة في عام 2018 ، أسوء أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي صنعتها Apple على الإطلاق، والأسباب هى:

1. لوحات المفاتيح الخاطئة

عندما واجهت أبل مشكلات تتعلق بمفتاح "G" الوهمى على لوحة المفاتيح فى أجهزة ماك برو 2016، وفى 2017 كان هناك مشكلة لو مفتاح "" لم يستجيب لطلب المستخدمين، ومن المرجح أن تصدر آبل نظام تصحيح للوحات المفاتيح الخاصة بأجهزة عام 2019 قبل ظهور أى مشكلة فيها.

2. تكاليف الإصلاح باهظة بالنسبة لحجم المشكلات الصغيرة

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خلال سعى شركة أبل الواضح لصنع أجهزة رقيقة وخفيفة، جعلت إصلاحها أكثر صعوبة ومكلفة، وتظهر القيمة المكلفة عندما تحدث مشكلة صفير مثل استبدال جزء تكون تكلفتهم كبيرة.

3. لديها فقط USB-C

USB-C من الأدوات الرائعة فى أبل لديه سرعات نقل أسرع والمزيد من الأجهزة تتمثل الرؤية هنا في إمكانية امتلاك قاعدة توصيل USB-C على مكتبك تتيح لك توصيل شاشتك والعديد من ملحقات USB العادية الأخرى، فهناك الكثير من الأوقات أكون فى حاجة لتوصيل USB عادى فى جهاز ماك برو وهناك تكمن المشكلة لعدم إمكانية هذا.

4. فشل نظام تبريد أجهزة ماك بوك برو

عندما قدمت أبل جهاز ماك بوك برو الذي تم تشغيله على رقائق Core i9 القوية من Intel في عام 2018 ، تم اكتشاف أن اللاب توب لم يكن لديه أنظمة تبريد مناسبة للحفاظ على برودة الشريحة أثناء أعباء العمل.