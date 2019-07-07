التحالف يحبط عدواناً حوثياً «مُسيّراً» على السعودية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”، وكالات



أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت، مساء أمس، من اعتراض وإسقاط طائرات من دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة، نافياً مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنها دُمرت في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف. وأوضح العقيد المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية ستُواجه باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وقتل قيادى ميداني بارز في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية في مدينة الحديدة، غربي اليمن، فيما أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل للانقلابيين شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت القوات الحكومية، إن قائد الميليشيات الحوثية في الساحل الغربي المدعو أبوطالب سفيان قتل مع عدد من عناصر الميليشيات على يد القوات المشتركة، بعد إحباط هجوم للانقلاييين حاول تجاوز خطوط التماس داخل مدينة الحديدة لنسف اتفاق السويد. وذكر البيان أن الميليشيات حاولت التقدم للمرة السادسة بما تسميها «كتائب التدخل السريع» و«كتائب الحسينية» صوب الأحياء السكنية المحررة، مستخدمة مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، قبل أن يتم إخمادها بضربة نوعية استهدفت قيادة الهجوم.

وأشار البيان إلى أن مدفعية حراس الجمهورية تمكنت من قتل المدعو أبوطالب بقصف مخبئه، بعد أن نجحت وحدات الاستطلاع في رصد تحركاته بدقة وتحديد مكان وجوده.

ووفقا للبيان، تولى المدعو أبوطالب السفياني قيادة 6 عمليات عسكرية واسعة داخل مدينة الحديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، في نقض صارخ لاتفاق السويد، كان آخرها الساعات الماضية وانتهت بهلاكه.وينحدر القيادي الحوثي أبوطالب (40 عاما) من مديرية سحار محافظة صعدة.

وفي محافظة الضالع، أحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تسللا لميليشيات الحوثي في مديرية قعطبة. وقالت مصادر عسكرية إن عناصر من الميليشيات حاولت التسلل من مناطق «هجار» و«سليم» باتجاه مواقع الجيش في التلال «السود» ومنطقة «قهوش» بجبهتي شخب، وباب غلق في مديرية قعطبة، وتمكنت قوات الجيش من إحباط محاولات الميليشيات، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها. واستهدفت مدفعية الجيش، في الساعة الأولى من صباح أمس، مواقع الميليشيات، في أطراف منطقة باجة غربي مديرية قعطبة، وسط أنباء عن تكبيد الميليشيات الحوثية خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي وقت سابق أمس، قصفت الميليشيات، مصنعا للمواد الغذائية، في مدينة الحديدة غربي اليمن، ما أدى إلى إصابة عاملين اثنين. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، إن الميليشيات الانقلابية قصفت مصنع «يماني» في مدينة الحديدة بقذائف الهاون، ما أدى إلى جرح اثنين من عمال المصنع. كما استهدفت ميليشيات الحوثي بصاروخ كاتيوشا أحد مخيمات النازحين جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، ما أسفر عن إصابة طفلين. وقالت مصادر محلية: إن الانقلابيين المتمركزين في مديرية حيس، أطلقوا صاروخ كاتيوشا في وقت متأخر من مساء الجمعة، على مخيم العليلي للنازحين في مديرية الخوخة جنوبي الحديدة. وأفادت مصادر طبية بأن الحصيلة الأولية لضحايا الصاروخ الحوثي على مخيم العليلي للنازحين أدى إلى إصابة كل من الطفلة انتصار عبدالله زهير، البالغة 9 أعوام، والتي بترت ساقاها بعد تهشمهما، وشقيقها عبدالرحمن عبدالله زهير، الذي أصيب بجروح خطيرة.

وقتل مسعفان وأصيب 3 مدنيين، بينهم امرأة، على يد ميليشيات الحوثي، في مدينة حيس جنوب الحديدة غربي اليمن.