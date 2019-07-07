من الثانوية إلى الحياة

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لا يعرف سبب المرور الهادئ أو الأكثر هدوءاً لحدث نتائج الثانوية العامة، مع أن الضجة التي ما زالت تلازم إعلان الأوائل منتظرة ككل عام. ليس حدث «الثانوية العامة» في حد ذاته، وإنما الخلفيات والتداعيات، حيث يجب استدعاء مستوى خريج الثانوية اليوم مقارنة بالأمس، فالمجتمع يريد أن يعرف مدى أثر التطوير في المستوى. كان الوعد أن تستغني الجامعات أو مؤسسة التعليم العالي في بلادنا عن دروس تقوية خريجي الثانوية، وقيل يومها إن تلك الدروس تكلفها، أي مؤسسة التعليم العالي، حوالي ثلث ميزانيتها؟ فماذا حصل منذ ذلك الوعد؟ ترجى الإجابة.

ما يحث بل «يحرض على طرح السؤال المهم خطوة دمج وزارة التربية والتعليم السابقة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السابقة في وزارة التربية والتعليم الحالية، مع إضافة قطاع الحضانات الذي كان ينتمي لوزارة الشؤون الاجتماعية السابقة إلى المنظومة التعليمية الموحدة، فهذه الخطوة تتيح مسافة أوسع من المتابعة والإشراف والسيطرة.

السؤال الآخر المهم يتصل بهؤلاء الذين يذهبون من الثانوية إلى الجامعة أي إلى الحياة: ما هو حاضر ومستقبل الإرشاد الأكاديمي في بلادنا؟ هل يوجد لدينا ذلك النوع من الإرشاد بالفعل؟ ومنذ أي مرحلة دراسية يبدأ؟ وإذا كان موجوداً بالفعل، فما هي تجلياته ونتائجه؟

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أغلب الظن أن خريجي الثانوية العامة ما زالوا يعانون ويترددون قليلاً أو كثيراً قبل اختيار التخصص الجامعي المناسب. الإرشاد الأكاديمي «الملزم» قدر الإمكان ضروري، فنحن بصدد ميول ورغبات واسعة ومتعددة، ونحن بصدد تخصصات لا حصر لها، ونحن أمام سوق عمل واسع جداً ومترامي الأطراف، ولا يعرف أوله من آخره، لجهة الرصد والمسوحات والدراسات، فكيف يترك اختيار التخصصات الجامعية عشوائياً؟

يمكن أن يقال هذا في كل وضع طبيعي، فكيف مع ما يشاع بل يروج له، حتى على الصعيد الرسمي، مع وجود وزارة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، عن عشرات بل مئات المهن والوظائف التي ستزول فلا تكون لها حاجة، وعن عشرات المهن التي ستوجد، ويكون الوطن أحوج ما يكون إليها؟

مثل هذه القضية يجب أن تكون هاجس مشروع تطوير التعليم أو حتى تغييره تغييراً جذرياً، بحيث يتلاءم أكثر مع مستقبل دولة تنتمي، في الأساس، للمستقبل، ومثل هذه القضية يجب أن تكون عنواناً أساسياً في واجهة عناوين الأجندة الوطنية، لا قضية موسمية.

تتكلم عن المستقبل، فلتعلن نتائج تخطيط التعليم مقروناً بالموارد البشرية الوطنية. تتكلم عن المستقبل، فأين استراتيجية توظيف لا يخضع لتوجهات القطاعات الحكومية أو أمزجة قطاع الأعمال؟

لو كان هناك اتفاق عام وموثق على قضايا مصيرية مثل هذه فليمر «موسم الثانوية»، هكذا هادئاً، وبكل هذا الهدوء، لكن قضية «الثانوية» الساخنة تدعو لمزيد من الحوار في أفق الإعداد للحاضر والمستقبل.

إنها قضية أولادنا وأحفادنا يذهبون من الثانوية إلى الحياة، فهل نتركهم وحيدين؟

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