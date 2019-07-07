أمل القبيسي: معالجة الخطاب المتطرف وسيلة لمواجهة الإرهاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بعنوان: «أسواق رأس المال البديلة للنمو الاقتصادي في البحر المتوسط.. الدور الحاسم للبرلمانيين» بميلان - إيطاليا، بحضور الدكتورة علياء بوران، رئيسة الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، ورافائيل جيروسالمي، الرئيس التنفيذي للبورصة الإيطالية، المدير التنفيذي لمجموعة بورصة لندن، ورؤساء برلمانات وممثلين عن 25 دولة، بما يفوق 250 مشاركاً.

وقالت أمل القبيسي، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، إن دعوة المجلس الوطني الاتحادي للانضمام إلى هذا الاجتماع أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن هذا يؤكد أن دول حوض البحر المتوسط ترى دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً، وهي النظرة ذاتها التي تنظرها الإمارات إلى دول البحر المتوسط. وعبّرت عن اعتزازها بمذكرة التفاهم والتعاون، التي تم توقيعها مع الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط منذ أسبوعين خلال زيارة الدكتورة علياء بوران إلى الإمارات.

وقالت: «أود أن أعرب عن امتناني الكبير وتقديري للموافقة على قبول المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة كعضو منتسب في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، مما يدل على قوة ترابط مصالحنا وتاريخنا ومستقبلنا».

وأوضحت أمل القبيسي: إن الطريق إلى هزيمة الإرهاب طويلة، ولكن التطرف هو وقود الإرهاب، ولا يمكننا محاربته من دون سياسات تحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية، ومن دون سياسات ترسي قواعد التسامح كقيمة رئيسية من قيم مجتمعاتنا، منوهة إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية مواجهة الأعمال الإرهابية عن طريق معالجة الخطاب المتطرف، الذي يغذيها؛ وهذا أمر في غاية الأهمية للدور الذي يؤديه الاتحاد البرلماني الدولي مع الأمم المتحدة؛ من خلال الفريق الاستشاري الرفيع المستوى التابع للاتحاد البرلماني الدولي المختص بمكافحة الإرهاب والتطرف. وقالت: إن دولة الإمارات بنت فلسفتها على مفهوم السلام والمشاركة بين مختلف الحضارات التي تسعى إلى السلام والتنمية والتعاون والنمو.

وأشارت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في كلمتها إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم وتساعد اللاجئين في عدد من دول العالم، وخصوصاً لللاجئين السوريين، فقد أنفقت أكثر من ثلاثة مليارات دولار كمساعدات إنسانية، وبنت العديد من مخيمات اللاجئين في الأردن وفي اليونان؛ لتوفر المأوى والخدمات الطبية والتعليم اللائق لآلاف اللاجئين السوريين، وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال، كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستضيف أكثر من 250 ألف سوري على أراضيها إلى جانب المساعدات التي قدمتها إلى اليمن منذ عام 2015. (وام)