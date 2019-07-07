فعاليات ثقافية ل «مكتبة قصر الوطن» في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن برنامج الفعاليات الذي سيقام في «مكتبة قصر الوطن» التي تقع ضمن مجمع قصر الرئاسة بأبوظبي خلال شهر يوليو، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والجلسات الحوارية.

يشتمل البرنامج على فعاليات متنوعة منها جلسة حوارية بعنوان «تجربة كاتب فائز بجائزة» التي تقدمها اليوم الكاتبة فاطمة المزروعي، رئيسة قسم الأرشيفات التاريخية في الأرشيف الوطني التابع لوزارة شؤون الرئاسة، والمتخصصة في الكتابة بمجالات النقد والمقالات والسينما والمسرح وقصص الأطفال، حيث تتحدث خلالها حول تجربتها في الكتابة والحصول على 19 جائزة في مجال الأدب والثقافة أهمها جائزة العويس لأفضل عمل إبداعي وثقافي لعام 2013 عن رواية العتمة، وجائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للأدب والثقافة عام 2013، وجائزة الإمارات للرواية عام 2017 عن روايتها قصتي الأخرى.

يتضمن البرنامج أيضاً جلسة بعنوان «ثقافات عابرة للحدود» ويقدمها مطر محمود طوالبة، وهو كاتب أردني، قدم العديد من ورشات العمل والندوات عن الكتابة الإبداعية، ويشغل طوالبة منصب مدير أكاديمية قرطبة الدولية للتدريب، وهو منسق برنامج الإبداع الثقافي للمواهب الأردنية الأدبية الصاعدة كبادرة ذاتية تطوعية، وتقام الجلسة يوم 14 يوليو/ تموز الحالي، كما يشهد برنامج «مكتبة قصر الوطن» ورشة عمل «أقلام مُبدعة» والتي تستمر لمدة 3 أيام خلال الفترة من 21 وحتى 23 يوليو/يوليو، ويقدمها الشاعر جميل داري من سوريا، وداري أصدر سبع مجموعات شعرية منها «منذ دهر وثانيتين» و«رباعيات إلى بلادي»، وتستهدف الورشة الموهوبين في الكتابة لترسيخ مبادئ الكتابة لديهم وتطويرها على أيدي خبراء في مجال الكتابة الإبداعية.