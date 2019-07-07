باسيل يزور طرابلس وسط انتشار أمني ورفض شعبي

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أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن الإرهاب الذي تعرض له لبنان مؤخراً، لا دين له وليست له طائفة أو مدينة بعينها، مشدداً على أنه لا يمكن وصم شعب أو مدينة بأكملها بالإرهاب إذا خرج منها إرهابي.

وقال باسيل- في كلمة خلال جولة له على مراكز حزب التيار الوطني الحر بمدينة طرابلس (شمالي البلاد)- إن طرابلس مدينة تنبذ الإرهاب وتلفظه، ويحرص أبناؤها على السلام والعيش المشترك،

ووصل باسيل إلى طرابلس في بداية جولة لمدن عدة في الشمال.

وخلال وجوده بالمدينة، تجمع عدد من الشبان عند ​ساحة عبد الحميد كرامي​ في ​اعتصام​ سلمي، احتجاجاً على زيارة باسيل​ إلى المدينة، في ظل انتشار عناصر ​الجيش​ و​قوى الأمن​ في المنطقة، لكنهم سرعان ما انتقلوا إلى مستديرة النيني على بعد أمتار من ​معرض رشيد كرامي​، الذي انتقل إليه باسيل بعد لقاء مع هيئة قضاء ومجلس قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر للقاء الحشود هناك؛ حيث تابعوا اعتصامهم في ظل انتشار كثيف للأجهزة الأمنية من عناصر ​الجيش​ و​القوى الأمنية، معربين عن رفضهم لهذه الزيارة.

وقال باسيل: «سأبقى أحب طرابلس ولو كره الكارهون، أشكركم على حضوركم واعتذر منكم بسبب تغيير البرنامج والنهار بسبب الضرورات الأمنية والتهديدات التي تلقيناها من بعض الجهات».

وأضاف: «لن نقبل في أن يتقسم لبنان إلى كونتونات أو خطوط حمر على اللبنانيين، اللبناني لا ينزوي في منطقة أو قضاء، نعبر عن رأينا بحرية، وأشكر الذين تجمعوا للتعبير عن رفضهم لزيارتي، لست غريباً عن طرابلس ومنذ صغري آتي إلى المحال القديمة للتجوال».

ميدانياً، شُيع أمس، مرافق وزير النازحين صالح الغريب، سامر ابو فرّاج، إحدى ضحيتي حادثة قبرشمون، في مسقط رأسه في بعلشميه، فيما قام وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بزيارة إلى الشمال استهلها بزيارة لطرابلس، وقادته إلى زغرتا وعكار.

وبين تشييعي رامي سلمان في الرمليّة، أمس الأول، وسامر ابو فرّاج، وهما ضحيتا أحداث الجبل نهاية الأسبوع الماضي، يتحرك المشهد السياسي اللبناني الداخلي، ترقباً لما تحمله المواقف المأمول أن تصب في خانة ملاقاة جهود التهدئة.

ودخل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، على خط هذه المواقف، مؤكداً ثبات المصالحة وتنفيذ التدابير التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع، في حين يمضي المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم في وساطته وجهوده التهدوية في إطار جولات مكوكية على المسؤولين والقادة المعنيين.

وليس بعيداً، علم أن اتصالات سياسية يتولاها أكثر من مرجع ورئيس لتعبيد الطريق أمام عقد جلسة لمجلس الوزراء في الأسبوع الجديد، بعد أن تهدأ الأجواء، وأن الخطوط مفتوحة ما بين الرؤساء الثلاثة لإزالة كل المعوقات التي تحول دون انعقاد المجلس، وإن كلاً من رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، يقوم بما يلزم على هذا الصعيد، لاسيما أن الأوضاع لا تحتمل المزيد من الخلافات السياسية، والضغوط الاقتصادية .