وفد رفيع من البرلمان العربي يتوجه للخرطوم اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”:



يتوجه مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي في زيارة إلى السودان اليوم الأحد.

وتأتي الزيارة في إطار وقوف ودعم البرلمان العربي التام للسودان ومتابعته باهتمامٍ بالغ تطورات عملية التحول السياسي الذي يشهده السودان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، وحرصاً من البرلمان العربي على التواصل مع كافة الأطراف السودانية وتقريب وجهات النظر بينها بما يضمن وحدة السودان وسلامة مواطنيه، وإنهاء الصراع المسلح، وإرساء السلم والأمن، باعتبار السودان دولة لها مكانتها الهامة والمحورية في العالم العربي. وسيلتقي الوفد مع رئيس المجلس العسكري ونائبه، وممثلين عن قوى التغيير، ورؤساء الأحزاب ، وممثلين عن التجمعات الشبابية، وممثلين عن أحزاب دارفور وشرق السودان.

وأكد السلمي، ترحيب البرلمان العربي بالاتفاق بين المجلس العسكري وقوى «التغيير» مطالباً كافة الأطراف بإنجاح متطلبات المرحلة الانتقالية والعبور بها إلى مرحلة دائمة تُحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والعيش الكريم والتنمية والازدهار، مجدداً وقوف وتضامن البرلمان العربي التام مع السودان واستمراره في خطة عمله لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.