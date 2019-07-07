شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف الملتقى العالمي للخيول العربية 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

وجه المؤتمرون في ختام أعمال الملتقى العالمي العاشر للخيول العربية الأصيلة الذي أُقيم في العاصمة الرومانية بوخارست، في الفترة من 2 يوليو إلى 7 يوليو، رسالة شكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للجهود الحثيثة التي تدعم الخيول العربية الأصيلة ودور المهرجان في الارتقاء بها، استكمالاً لمسيرة ونهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

أقيم الملتقى العالمي العاشر لخيول السباق العربية تحت رعاية النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام التسامح، وبشعار «عالم واحد 6 قارات.. أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية».

وتوج الملتقى أعماله في ختام جلساته أمس الأول، بمجموعة من المقترحات تهدف جميعها إلى الرقي بالخيل العربي على العموم وخيول السباقات على وجه الخصوص بمشاركة 300 شخصية ومئات الخبراء والأطباء البيطريين والملاك والمربين والفرسان من مختلف أنحاء العالم في جميع التخصصات يمثلون 90 دولة.

وأجمع المتحدثون في الجلسة السابعة والأخيرة، والتي كان عنوانها «مستقبل سباقات الخيول العربية» أن المهرجان أصبح علامة فارقة في ارتقاء الخيول العربية، وأدار الجلسة البريطاني فيليب برنان وشارك فيها فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «إفهار»، والدكتور عبدالله الريسي المدير العام للأرشيف الوطني، ومبارك النعيمي مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وأحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، وإدوارد حامض، مدير الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، وجون هينينجسجارد من الولايات المتحدة الأمريكية.

واستهلت الجلسة بكلمة مسجلة لريتشارد لانكستر مدير مزرعة شادويل العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، واستعرض فيها العقبات والمعوقات التي تعترض تطور سباقات الخيول العربية. ثم تحدث فيصل الرحماني الذي أشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه الإمارات للخيول العربية في جميع أنحاء العالم، وقال إن إفهار استطاع أن يحقق إنجازات ملموسة بفضل الدعم الكبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ومن جانبه طالب الدكتور عبدالله الريسي بوضع خطط واستراتيجيات واضحة للنهوض بسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم، وكذلك دعا للاستفادة من المقترحات والأفكار التي يخرج بها الملتقى.

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وأكد أحمد القبيسي أن مجلس أبوظبي الرياضي يعطي أهمية كبرى للأنشطة الرياضية ويضع لها ميزانيات ضخمة، مشيراً إلى أهمية أن تجد الأنشطة المتعلقة بالسباقات العربية الترويج المناسب من خلال الأجهزة الإعلامية.

وفي ورشة العمل التي اختتمت بها جلسات الملتقى العالمي للخيول العربية، وأدارتها لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، شهدت الورشة نقاشات مثمرة ومداخلات من الحضور.

وتم خلال الورشة مناقشة سبل تطوير السباقات في الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية خاصة الدول التي تعاني من قلة السباقات.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، عن إقامة النسخة الحادية عشرة للملتقى العالمي للخيول العربية 2020، في العاصمة أبوظبي 2020، وذلك بالتزامن مع استضافة الدولة لإكسبو 2020.

وإنابة عن عبدالله المرر المدير التنفيذي لمكتب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تسلم د. عبدالله الريسي المدير العام للأرشيف الوطني والمدرب هلال العلوي، علم المهرجان من مهرة الشايع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدى رومانيا، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، وذلك في ختام الأمسية الاحتفالية (جالا دينر) بمناسبة ختام فعاليات النسخة العاشرة للملتقى العالمي في العاصمة الرومانية بوخارست.

وقالت مهرة الشايع إن بوخارست تشرفت باحتضان جلسات الملتقى العالمي، وأضافت: «لا نملك سوى أن نتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على الدعم الذي يقدمه مهرجانه للخيول العربية، والشكر موصول أيضاً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» التي تدعم المرأة في كل مكان».