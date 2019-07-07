شكرا لقرائتكم خبر عن «كلمة» يصدر «فلسفة الرياضة» ل كونور والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي كتاباً جديداً بعنوان: «فلسفة الرياضة» للكاتب ستيفن كونور، نقله إلى العربية الباحث والمترجم الصحفي طارق راشد عليان.
إن أي كتاب للفلسفة يجب أن يفتح الباب على مصراعيه للنقاش والتأمل، وهذا بالضبط ما يفعله كتاب «فلسفة الرياضة». فكونر لا يلقي بأفكاره هكذا جزافًا، بل يضمن أن يضطر القارئ إلى تدبُّر شيء محوري جداً في ثقافتنا ويشكّك فيه ويمحصه. إن الرياضة لا تهيمن فقط على صناعة الترفيه لدينا، بل وعلى وسائل إعلامنا كافةً. وسرعان ما يتجلى لنا أن الرياضة مجال واسع شاسع، وعليه فإن للكتاب مذاقاً رائعاً.
في الوقت الذي مالت فيه الكتابات المعنية بفلسفة الرياضة إلى اعتبار الرياضة ضرباً من المختبرات للنظريات الفلسفية المُبتكرة للتعامل مع ألوان أخرى من المشكلات، كالمشكلات الأخلاقية أو الجمالية أو التصنيف المنطقي، يقدم لنا كونر في هذا الكتاب فهماً فلسفياً جديداً للرياضة بشروطها الخاصة.
يضم «فلسفة الرياضة»، مجموعة كبيرة من الرياضات المختلفة، ويستشهد بفلاسفة أجلاء أمثال هيجل وفرويد وفيتغنشتاين وهايدغر وأدورنو وسارتر ودولوز وغيرهم وهو يُعدُّ مصدراً رائعاً وممتعاً للرياضيين المتأملين ولفلاسفة الرياضة على حد سواء.
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