الصفدي وبن علوي يبحثان التحديات الإقليمية وأزمات المنطقة

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره العماني يوسف بن علوي، التتحديات الإقليمية وأزمات المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي لبن علوي، مساء السبت، بالعاصمة الأردنية عمان، وفق بيان للخارجية الأردنية، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وحسب المصدر ذاته، فقد جرى خلال اللقاء متابعة مخرجات اللقاء الذي عقده الوزيران في مسقط نهاية يونيو/حزيران الماضي.

واستعرضا خطوات تعزيز العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون في جميع المجالات.

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وبحثا التطورات في المنطقة وتنسيق الجهود لتجاوز التحديات الإقليمية وإنهاء الأزمات الإقليمية وبما يحققق الأمن والاستقرار ويخدم المصالح والقضايا العربية.

ولم تذكر الخارجية الأردنية في بيانها موعد وصول الوزير العماني للمملكة، ومدة زيارته لها.

ويأتي لقاء الوزيران بعد 10 أيام من لقاء آخر، جمع بينهما في العاصمة العمانية مسقط، التقى خلال الصفدي أيضاً الممثل الخاص لسلطان عمان أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد.



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