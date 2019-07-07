اليمن.. مصرع 15 حوثيًّا في غارة لـ”طيران التحالف” بـ #صعدة

صحيفة الخليج الالكترونية
شنَّت قوات التحالف العربي اليوم غارات جوية عدة على عدد من المواقع التي يتمركز فيها الميليشيات الحوثية بمحافظة صعدة (مسقط رأس الحوثيين).
وقالت مصادر عسكرية إن إحدى الغارات التي شنتها قوات التحالف على مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن أسفرت عن مقتل 15 حوثيًّا وإصابة العشرات منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر #اليمن.. مصرع 15 حوثيًّا في غارة لـ”طيران التحالف” بـ #صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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