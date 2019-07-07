إصابة 4 جنود إسرائيليين قرب القدس في محاولة دهس

رام الله — سبوتنيك. وبحسب صحيفة هارتس الإسرائيلية " أصيب 4 جنود إسرائيليين في اشتباه بعملية دهس شرق مدينة القدس".

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وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك":"وقعت مساء اليوم السبت محاولة دهس شرطي بالقرب من ميدان تسوفيم في منطقة السامرة"الضفة الغربية" حيث قامت سيارة فلسطينية كانت تتجه نحو حاجز تفتيش للشرطة بالقرب من ميدان تسوفيم لم يستجب سائقها لأوامر أفراد الشرطة بالتوقف واستمر في القيادة باتجاه الشرطي، بهدف دهسه".

وأضاف البيان: "قوات من الشرطة وجيش الدفاع شرعت بعمليات مسح وتمشيط لرصد السيارة".

وكان المئات قد تظاهروا أمس وأغلقوا شوارع وأضرموا النار في سيارات في نحو عشرين منطقة ما تسبب باختناقات مرورية. وقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن نحو مئة من عناصرها أصيبوا في مواجهات مع المتظاهرين، وذكرت أنه تم اعتقال نحو خمسين من المحتجين الاثيوبيين.

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وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، "في اليومين الماضيين شهدنا أعمال عنف شديدة من جانب المتظاهرين أسفرت عن إصابة 100 شرطي بجروح وتخريب سيارات تابعة للشرطة".

وأضافت "سنعمل بقوة على وقف العنف باستخدام جميع الوسائل المتاحة لنا، لمنع المزيد من الأضرار واستعادة النظام".

وقد ناشد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين المحتجين ضبط النفس، ودعا إلى وضع سياسة تسهل دمج اليهود الاثيوبيين في المجتمع الاسرائيلي وعدم اضطهادهم والتمييز ضدهم بسبب لون بشرتهم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "اللجنة الوزارية المعنية بدفع اندماج المواطنين المنحدرين من أصول اثيوبية ستلتئم عصر اليوم في المجتمع قدما، وذلك في ظل موجة الاحتجاج والسخط حول مقتل هذا الشاب".