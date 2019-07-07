شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعترض طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثى باتجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت ، مساء أمس السبت ، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية من محافظة صنعاء باتجاه أراضي السعودية.

ونقلت قناة العربية الإخبارية عن المالكي أن التحالف دمر الطائرة في الأجواء عبر منظومات قواته ، نافيا مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها بأن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة.

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وأوضح العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين سيتم مواجهتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن ، مساء أمس الخميس ، اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها ‫الميليشيات الحوثية باتجاه ‫مطار الملك عبدالله بجازان في السعودية.