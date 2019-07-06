مفاجأة.. ملفات موظفى هواوى تكشف عملهم مع الاستخبارات الصينية

كشف "كريستوفر بالدينج"، أن السيرة الذاتية لما يصل إلى 25 ألف موظف من هواوى تكشف عن ارتباطهم بوكالة الاستخبارات الصينية.

وبحسب موقع "the sun" البريطانى، فإن "بالدينج" الذى يعمل كأستاذ بجامعة فولبرايت في فيتنام، كشف أن بعض الموظفين عملوا كوكلاء فى وزارة الداخلية الصينية، وأيضًا فى مشاريع مع جيش التحرير الصينى، وهناك آخرين كانوا فى الأكاديمية العسكرية وقد تم توظيفهم فى وحدة عسكرية اتهمت من قبل بالهجمات الإلكترونية على الشركات الأمريكية، وذلك خلال تحقيقه في هيكل ملكية شركة هواوى.

وجاء هذا التحقيق عقب إقالة وزير الدفاع البريطانى السابق "جافن ويليامسون" إثر مزاعم بأنه سرب خطط للسماح لشركة هواوى في بناء شبكة الـ5G ببريطانيا.

وفي نفس السياق، استنتجت جمعية " هنري جاكسون"، التي تتخذ من لندن مقراً لها، عن وجود حوالي 100 موظف تربطهم صلات بالجيش أو وكالات الاستخبارات الصينية، وأن خلفياتهم تشير إلى الخبرة في مسائل الأمن القومى.

ذكر أن هواوى قد وقعت فى أزمة وحظرها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسبب اعتقاده أنها ستسخدم أجهزتها لشبكة الـ 5Gفى التجسس على دولته لصالح الاستخبارات الصينية، وقد أكدت الشركة أنه ليس لها أى صلة بذلك ولا يوجد دليل يؤكد مزاعم الرئيس ترامب.