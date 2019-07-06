دبي - بواسطة محمد فارس 99X Game Booster: تطبيق يعمل على رفع أداء هاتفك الأندرويد مع إبقائه نظيف © Tech World قدمت بواسطة

هناك الكثير من التطبيقات المتواجدة على متجر قوقل بلاي، تدّعي رفع أداء جهاز الأندرويد، وذلك من خلال الأدوات القادمة معها. لكن الحقيقة تُقال، أن مُعظم هذه التطبيقات، إن لم يكن أغلبها لا تُسمن ولا تُغني من جوع. إلا أنه مع تطبيق 99X Game Booster الجديد والمتاح لمستخدمي أندرويد حصرًا، يختلف الأمر.

حيث يمكننا تعريفه بأنه عبارة عن تطبيق طُوّر لإزالة الملفات الغير مرغوب فيها من نظام التشغيل أندرويد.

كذلك حفظ البطارية، وتبريد وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات GPU، وكذلك ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

أيضًا يعمل التطبيق على تحسين معدلات الإطارات، فضلًا عن توفيره لوظائف إدارية عملية سواء للتطبيقات أو للملفات.

وهنا، يعود فضل رفع الأداء للحد الأقصى من خلال فرض تطبيق 99X Game Booster لجميع نوى وحدة المعالجة المركزية بأقصى سرعة ووقف جميع الأنشطة غير المستخدمة.

وهذا مفيد جدًا للأكثر الأكثر طلبًا، وله إيجابية أخرى متمثلة في تقليل الفارق وتحسين الاتصال بالألعاب عبر الإنترنت.

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أيضًا، يقوم التطبيق بمراقبة CPU و GPU باستمرار ويقلل من درجة حرارة الجهاز عن طريق إغلاق التطبيقات في الخلفية والمسؤولة عن التحميل الزائد.

كما ويستخدم التطبيق محرّك تنظيف مُحسّن للكشف عن الملفات الغير مرغوب فيها وتنظيفها بسرعة.

وتشمل هذه الملفات، ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات، والملفات الزائدة من عمليات الحذف وإلغاء التطبيقات.

بالتالي سيخلق لك مساحة تخزين إضافية تستفيد منها بشأن أو بآخر، والأهم من ذلك تحسين قدرات الهاتف وموارده.

تنزيل التطبيق

أخيرًا، تطبيق 99X Game Booster وللأسف الشديد غير مجاني، فهو متاح بسعر 0.78$ على متجر جوجل بلاي، على أن يدعم إصدار أندرويد 4.2 فأحدث.

التدوينة 99X Game Booster: تطبيق يعمل على رفع أداء هاتفك الأندرويد مع إبقائه نظيف ظهرت أولاً على عالم التقنية.