مستوطنون يعتدون بالضرب على طفل فلسطينى عقب صلاة العشاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتدت مجموعة من المستوطنين مساء اليوم السبت على طفل فلسطينى بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المستوطنين اعتدوا على الطفل منتصر أبو ارميلة في باحات المسجد الإبراهيمي، عقب صلاة العشاء . Advertisements وأشاروا إلى نقل الطفل للعلاج بإحدى مستشفيات الخليل، وأصيب بجروح ورضوض فى أنحاء متفرقة من جسده.

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