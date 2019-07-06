"التحالف العربي" يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

الرياض / الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، السبت، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها "الحوثيون" تجاه المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان، إن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة".

ونفى المالكي "مزاعم الميليشيا الحوثية من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف".

وأضاف أن "محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم".

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وفي وقت سابق اليوم، قالت جماعة "الحوثي" إنها شنت عدة هجمات على مطاري أبها وجازان، جنوب غربي السعودية، عبر طائرة مسيرة.

وزعمت أن العمليتين "أصابتا أهدافهما بدقة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطارين"، وهو ما نفاه بيان التحالف.

وتحظر قوانين الحرب جميع الهجمات على المدنيين أو الهجمات التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.

وكثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.‎ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.