والدة متحدث "إخوان مصر": نجلي أصيب بتسمم غذائي في محبسه

إسطنبول/ الخليج 365

قالت والدة جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بمصر، السبت، إن الأخير تعرض لتسمم غذائي، جراء طعام يقدمه السجن.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات بشأن ما ذكرته والدة الحداد منى إمام، غير أنها اعتادت التأكيد على أنها تقدم كافة الرعاية الصحية لكل السجناء دون تمييز.‎

وأوضحت إمام على صفحتها بـ"فيسبوك"، أن "ابنها جهاد أصيب بتسمم غذائي الأربعاء الماضي من طعام السجن وأغمي عليه الخميس في سيارة الترحيلات أثناء نقله لجلسة محاكمته من شدة الإعياء والضعف".

وأضافت: "حاولت بكل الطرق أثناء الجلسة أن أوصل له شريط (دواء) مطهر معوي ومضاد للتقلصات لكن باءت كل المحاولات بالفشل بعد رفض القاضي الاستماع لأي طلبات علاج للمعتقلين ورفض الأمن توصيل الدواء له".

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وتابعت: "كان بيني وبينه أمتار قليلة في الجلسة وأنا أراه في حالة إعياء وألم وبيدي حبات الدواء".

وسلط رحيل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر في 17 يونيو/حزيران الماضي الضوء على الموت الذي يهدد حياة المساجين السياسيين بشكل خاص، جراء ما يعتبره حقوقيون "إهمالا طبيا".

وجهاد الحداد (38 عاما)، تم تعيينه متحدثا باسم الإخوان في مصر مطلع 2013، فيما ألقي القبض عليه في سبتمبر/ أيلول 2013، وتحدث في أكثر من مناسبة عن معاناته بمحبسه بسجن العقرب (جنوبي القاهرة) من وضع صحي غير مستقر.

وعقب توقيف الحداد وعارف، صيف 2013، اختارت الجماعة متحدثين جدد دون أن تنزع عنهما الصفة التنظيمية.

ووفق أحاديث متكررة لأسرة الحداد، يدخل جلسات محاكمته محمولا من قبل أفراد الأمن، لعدم استطاعته الوقوف على قدميه بسبب عجز ركبتيه.

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