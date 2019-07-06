اسرة آل جاليه تحتفي بزواج ابنها المهندس ” طارق ”

ابها

عبدالله عسيري

احتفل مساء يوم السبت الموافق ٣ /١١ /١٤٤٠هـ بقاعة الاوركيد بمدينة أبها الأستاذ :عبدالله بن جاليه بزواج ابنه ( المهندس طارق عبدالله جاليه ) على كريمة الشيخ / فائع الغنمي وسط أهله ومحبيه .

وقد حضر حفل الزواج عدد كبير من المشايخ والأعيان بمنطقة عسير. والكثير من المدعوين من أصدقاء وزملاء العريس الذين شاركوهم فرحتهم الكبيرة وقدموا لهم التهاني والتبريكات متمنين للزوجين حياة زوجية سعيدة.

وعبر العريس” طارق” عن سعادته بإكمال نصف دينه مبيناً أن سعادته تضاعفت بحضور الأحباب الذين شاركوه فرحته مقدماً شكره لكل من حضر .

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من جهته قدم والد العريس آل جاليه شكره لكل من حضر وشاركهم الفرحة سائلاً الله أن يبارك للعروسين ويرزقهم الذرية الصالحة.

من جانب أخر قدم أبناء عم العريس عبدالله وخالد ومحمد شكرهم وتقديرهم لكل من حضر وشاركهم فرحتهم سائلين الله للعروسين التوفيق وأن يجعل حياتهم المقبلة مليئة بالسعادة والهنا.

أسرة الصحيفة تتقدم بأحر واجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة للعروسين وتتمنى لهم حياة زوجية سعيدة .