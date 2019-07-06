- 1/3
- 2/3
- 3/3
ابها
عبدالله عسيري
احتفل مساء يوم السبت الموافق ٣ /١١ /١٤٤٠هـ بقاعة الاوركيد بمدينة أبها الأستاذ :عبدالله بن جاليه بزواج ابنه ( المهندس طارق عبدالله جاليه ) على كريمة الشيخ / فائع الغنمي وسط أهله ومحبيه .
وقد حضر حفل الزواج عدد كبير من المشايخ والأعيان بمنطقة عسير. والكثير من المدعوين من أصدقاء وزملاء العريس الذين شاركوهم فرحتهم الكبيرة وقدموا لهم التهاني والتبريكات متمنين للزوجين حياة زوجية سعيدة.
وعبر العريس” طارق” عن سعادته بإكمال نصف دينه مبيناً أن سعادته تضاعفت بحضور الأحباب الذين شاركوه فرحته مقدماً شكره لكل من حضر .
من جهته قدم والد العريس آل جاليه شكره لكل من حضر وشاركهم الفرحة سائلاً الله أن يبارك للعروسين ويرزقهم الذرية الصالحة.
من جانب أخر قدم أبناء عم العريس عبدالله وخالد ومحمد شكرهم وتقديرهم لكل من حضر وشاركهم فرحتهم سائلين الله للعروسين التوفيق وأن يجعل حياتهم المقبلة مليئة بالسعادة والهنا.
أسرة الصحيفة تتقدم بأحر واجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة للعروسين وتتمنى لهم حياة زوجية سعيدة .
كانت هذه تفاصيل خبر اسرة آل جاليه تحتفي بزواج ابنها المهندس ” طارق ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.