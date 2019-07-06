الان تتابع الأردن يحجب رسميا لعبة “ببجي” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حجبت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، لعبة “ببجي” رسميًا.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس الدكتور غازي الجبور، “الهيئة بدأت بتطبيق الحجب اعتبارًا من يوم الخميس الماضي”. مؤكدًا أن “للقرار جاء منسجمًا مع واجب الهيئة ومسؤوليتها لحماية المستفيدين من خدمات الاتصالات بحسب قانون الاتصالات، حيث ثبتت عالميًا المخاطر الاجتماعية الكبيرة التي تنجم عن ممارسة تلك اللعبة من العدائية والإدمان والانعزال”.
وبين الجبور، أن الهيئة بدأت قبل حوالي عام ونصف، ببث رسائل توعوية للمستخدمين في الأردن حول أضرار اللعبة ودعوة الأهالي لمراقبة الشباب والأطفال حتى لا ينخرطوا في هذه اللعبة، ومع زيادة وتوسع استخدامها اتخذت الهيئة قرار الحجب.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يحجب رسميا لعبة “ببجي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.