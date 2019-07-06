الأردن يحجب رسميا لعبة “ببجي”

جدة - عمرو شويل حجبت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، لعبة “ببجي” رسميًا.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس الدكتور غازي الجبور، “الهيئة بدأت بتطبيق الحجب اعتبارًا من يوم الخميس الماضي”. مؤكدًا أن “للقرار جاء منسجمًا مع واجب الهيئة ومسؤوليتها لحماية المستفيدين من خدمات الاتصالات بحسب قانون الاتصالات، حيث ثبتت عالميًا المخاطر الاجتماعية الكبيرة التي تنجم عن ممارسة تلك اللعبة من العدائية والإدمان والانعزال”.

وبين الجبور، أن الهيئة بدأت قبل حوالي عام ونصف، ببث رسائل توعوية للمستخدمين في الأردن حول أضرار اللعبة ودعوة الأهالي لمراقبة الشباب والأطفال حتى لا ينخرطوا في هذه اللعبة، ومع زيادة وتوسع استخدامها اتخذت الهيئة قرار الحجب.