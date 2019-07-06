رينو تكشف عن Captur الجديدة

كشفت شركة رينو عن الجيل الجديد من سيارتها Captur، التي تنتمي لفئة موديلات الكروس أوفر.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارة الجيل الثاني تأتي بطول 4.23 متر، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 536 لتراً.

وتتألق المقصورة الداخلية بمواد أكثر فخامة وشاشات كبيرة ونظام ملتيميديا حديث، مع تجهيزات موسعة، منها مصابيح LED ومحدد السرعة. ويتوفر للسيارة ضمن التجهيزات الإضافية نظام القيادة الآلي للطرق السريعة وكاميرا 360 درجة.

Advertisements

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة الجديدة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 70 كيلووات/95 حصان و114 كيلووات/155 حصان.

كما تخطط الشركة الفرنسية لطرح نسخة هجين Plug-in من السيارة العام المقبل لتكون أول سيارة من رينو تعتمد على هذا النظام الموفر. ومن المفترض أن تتمتع السيارة الهجين بمدى سير يبلغ 45 كلم بفضل البطارية سعة 9.8 كيلووات ساعة، بينما تبلغ السرعة القصوى 135 كلم عند القيادة بالطاقة الكهربائية الخالصة.

ولم تفصح رينو بعد عن موعد طرح السيارة الجديدة أو أسعارها.