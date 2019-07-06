أنصار الله: هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية داخل السعودية

وذكر العميد سريع، على صفحته الرسمية في "فيسبوك" مساء اليوم السبت، أن "سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات قاصف 2k على مرابض الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى بمطار جيزان الإقليمي".

وأكد سريع أن "الطائرات أصابت أهدافها بدقة، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".

ويعد الهجوم الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام، إذ شنت الجماعة هجوما مماثلا بطائرات قاصف 2k، الخميس الماضي أسفر عن تعطل حركة الملاحة الجوية في المطار. بحسب العميد سريع.