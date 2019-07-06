وذكر العميد سريع، على صفحته الرسمية في "فيسبوك" مساء اليوم السبت، أن "سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات قاصف 2k على مرابض الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى بمطار جيزان الإقليمي".
وأكد سريع أن "الطائرات أصابت أهدافها بدقة، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".
ويعد الهجوم الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام، إذ شنت الجماعة هجوما مماثلا بطائرات قاصف 2k، الخميس الماضي أسفر عن تعطل حركة الملاحة الجوية في المطار. بحسب العميد سريع.
كانت هذه تفاصيل خبر أنصار الله: هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية داخل السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.