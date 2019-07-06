القاضي الذي حكم بإعدام صدام حسين حيّ يرزق (صور)

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نفى نجل القاضي العراقي رؤوف رشيد الذي حكم على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالإعدام، الأنباء التي تحدثت عن وفاة والده، مؤكدا أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti القاضي العراقي
وقال رنج رؤوف رشيد نجل القاضي رؤوف رشيد في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية العراقية: "الأنباء التي تتحدث عن وفاة والدي في إحدى مستشفيات مدينة السليمانية، أخبار كاذبة وغير صحيحة، ووالدي يتمتع بصحة جيدة جدا".
يذكر أن القاضي رؤوف، أصدر حكم الإعدام على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في الـ5 من أكتوبر 2006. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti القاضي العراقي
المصدر: rudaw
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