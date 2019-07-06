الأردن يرحب باتفاق المجلس العسكري السوداني وقوى التغيير

رحبت السلطات الأردنية، بالاتفاق الذي جرى بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".
ورحبت في وقت سابق كل من الإمارات والكويت والسعودية بالاتفاق، وأعربوا عن تطلعهم بأن يشكل هذا الاتفاق بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار.
وتوصل كل من المجلس العسكري في السودان وقوى "الحرية والتغيير" إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي في البلاد، على أن تكون رئاسة المجلس السيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة.
ونجحت الوساطة الأفريقية بعد جلسات مطولة بين قوى "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري في الاتفاق على مجلس سيادي انتقالي، وحكومة كفاءات وطنية.
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