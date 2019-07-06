شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية شئون اللاجئين فى ليبيا تجلى مهاجرين غير شرعيين من مركز إيواء غريان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مفوضية شئون اللاجئين بالأمم المتحدة، اليوم،السبت، إجلاء مهاجرين غير شرعيين من مركز الإيواء بمدينة غريان الليبية؛ لإمكانية تعرضهم للخطر بسبب ظروف إيوائهم في المركز.
وأوضحت المفوضية - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - أن هؤلاء المهاجرين الذين كانوا محتجزين منذ شهور في غريان عانوا من عدم حصولهم على الخدمات ونقص الغذاء وإمكانية تفشي الأمراض بينهم.
ودعت المجتمع الدولي إلى توفير ممرات إنسانية للاجئين، مشيرة إلى وجود قرابة الـ4000 لاجئ ومهاجر محتجزين في مراكز إيواء قريبة من مناطق النزاع في طرابلس وحولها.
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