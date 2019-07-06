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مفوضية شئون اللاجئين فى ليبيا تجلى مهاجرين غير شرعيين من مركز إيواء غريان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مفوضية شئون اللاجئين بالأمم المتحدة، اليوم،السبت، إجلاء مهاجرين غير شرعيين من مركز الإيواء بمدينة غريان الليبية؛ لإمكانية تعرضهم للخطر بسبب ظروف إيوائهم في المركز.

 

وأوضحت المفوضية - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - أن هؤلاء المهاجرين الذين كانوا محتجزين منذ شهور في غريان عانوا من عدم حصولهم على الخدمات ونقص الغذاء وإمكانية تفشي الأمراض بينهم.

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ودعت المجتمع الدولي إلى توفير ممرات إنسانية للاجئين، مشيرة إلى وجود قرابة الـ4000 لاجئ ومهاجر محتجزين في مراكز إيواء قريبة من مناطق النزاع في طرابلس وحولها.

 

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