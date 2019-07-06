شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار 3 عبوات ناسفة بالبصرة جنوبى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم،السبت، بانفجار 3 عبوات ناسفة قرب سيارات تابعة لشركة كويتية في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر القول إن "ثلاث عبوات ناسفة انفجرت، اليوم، قرب سيارات شركة الكويتية خاصة بنقل المواد الغذائية للبعثات الدبلوماسية.. الأمر الذي أسفر عن إصابة سائق بجروح، وتم نقله إلى المستشفى القريب في ناحية صفوان بالبصرة".
وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد - في وقت سابق - بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من منطقة الموفقية ـ دور النفط وسط المحافظة ذاتها.
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