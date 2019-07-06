الصفدي وعريقات يؤكدان تمسك بلديهما بالمبادرة العربية

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، السبت، تمسك بلديهما بمبادرة السلام العربية، بما في ذلك حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بالعاصمة عمان، وفق بيان للخارجية الأردنية، تلقت الخليج 365 نسخة.

وشددا خلال اللقاء على أن قضية اللاجئين قضية من قضايا الوضع النهائي تعالج في إطار الحل الشامل وفق مبادرة السلام العربية (2002)، وقرارات الشرعية الدولية وفِي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 194 (لعام 1948) وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.

وأدان الصفدي وعريقات استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدا رفضهما "المطلق" لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، معتبرين ذلك "خرقا لكل قوانين الشرعية الدولية وتقويضا لجهود تحقيق السلام".

والشهر الماضي، قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فرديمان في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إنه "في ظل ظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في الاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية".

واستنكرت الحكومة الفلسطينية ذلك التصريح، واصفة فريدمان بأنه "سفير للاستيطان".

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وبحسب البيان لفت الصفدي وعريقات إلى أن "موقف البلدين الشقيقين واحد وهدفهما واحد، وهو تحقيق السلام الشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي".

وشددا على أنه "لا يمكن لأي أفكار اقتصادية أن تكون بديلا عن حل الدولتين"، في إشارة إلى مؤتمر المنامة الذي التأم بالعاصمة البحرينية أواخر الشهر الماضي وهو الشق الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بصفقة القرن.

ويتردد أن "صفقة القرن" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، في ملفات بينها القدس واللاجئين، وهو ما يرفضه الأردن الذي يضم نحو 2.2 مليون لاجئ فلسطيني وفق الأمم المتحدة.

وقبيل انطلاق مؤتمر المنامة أعرب جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية، عن رفضه لمبادرة السلام العربية كأساس لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي تنص بما في ذلك على إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد وزير الخارجية الأردني، بحسب البيان أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية "لن يتغير وأن لا سلام من دون تلبية حق الفلسطينيين في الحرية وتحرر القدس المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية التي يجب أن تقوم مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني شرطا لحل الصراع وتحقيق السلام في المنطقة".

من جانبه، ثمن عريقات مواقف المملكة التاريخية وجهود الملك عبد الله الثاني "الدؤوبة المستمرة لدعم الحق الفلسطيني".

وأكد على "أهمية الوصايا الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والحفاظ على هويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم".

ولم تذكر الخارجية الأردنية موعد وصول عريقات للمملكة ومدة زيارته لها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.