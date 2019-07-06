البحرين.. إدراج "مدافن دلمون" على قائمة اليونسكو

المنامة/ الخليج 365

أدرجت لجنة التراث العالمي، السبت، موقع "تلال مدافن دلمون" البحريني، على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).

جاء ذلك وفق بيان لـ"يونسكو"، بإدراج 7 مواقع ثقافية جديدة، من أستراليا والبحرين والصين والهند وإندونيسيا واليابان وجمهورية لاو الديمقراطية، في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

فيما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن موقع تلال دلمون يعد ثالث مواقع البحرين على قائمة التراث العالمي بعد موقعي قلعة البحرين الذي أُدرج عام 2005 وطريق اللؤلؤ والذي أُدرج على القائمة عام 2012.

وذكرت المنظمة الدولية، أن مدافن دلمون الأثرية شُيّدت بين عامي 2050 و1750 ق. م، من 21 موقعا أثريا تقع في الجزء الغربي من الجزيرة.

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وتعد 6 من هذه المواقع مقابر تتألف من 11774 قبرا تتخذ شكل أبراج أسطوانية منخفضة، فيما تشمل المواقع الأخرى 17 مقبرة ملكية شُيّدت على شكل أبراج منفصلة مكونة من مستويين.

وأوضحت "يونسكو" أن هذه المدافن شاهدة على ازدهار حضارة دلمون في وقت مبكر في الألفية الثانية قبل الميلاد، إذ اكتسبت البحرين أهمية اقتصادية كمركز تجاري، الأمر الذي أتاح للسكان تطوير تقاليد دفن معقدة لجميع السكان.

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