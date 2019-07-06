بأطراف صناعية تركية.. جرحى سوريون يتشبثون بالحياة

أعزاز/ الخليج 365

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) وجمعية الأطباء الدوليين (AID)، أطرافا صناعية لعدد من السوريين الذين فقدوا أحد أعضائهم خلال الحرب شمالي البلاد.

جاء ذلك ضمن مشروع دشنته الجمعيتان التركيتان، لتوفير أطراف صناعية للسوريين الذين فقدوا أعضائهم خلال الحرب في بلادهم.

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ووصل فريق من متطوعي الجمعيتين إلى مدينة أعزاز السورية، السبت، وقدموا أطرافا صناعية إلى 3 أشخاص من أصل 15 شخصا، قام المتطوعون بأخذ قياساتهم في وقت سابق.

وأعرب أبو أحمد شمالي، الذي ركب له المتطوعون ساقا اصطناعية، عن سعادته لتمكنه من المشي دون عكازات للمرة الأولى منذ إصابته قبل عام ونصف، موجها الشكر لتركيا وشعبها لوقوفهم إلى جانب الشعب السوري.

وقال إنه فقد ساقه اليسرى لدى إصابته بلغم أرضي خلال قتاله مع الجيش السوري الحر ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في عفرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.