تونس.. انتشال 13 جثة لمهاجرين غير نظاميين على السواحل الجنوبية

مدنين (تونس) / هيثم المحضي / الخليج 365

انتشل خفر السواحل التونسي، 13 جثة لمهاجرين غير نظاميين على السواحل الجنوبية للبلاد، بينهم 3 نساء.

جاء ذلك وفق ما أفاد به، اليوم السبت، للأناضول منجي سليم، رئيس الهيئة المحليّة للهلال الأحمر التونسي في محافظة مدنين (جنوب).

وقال سليم "تم منذ صباح اليوم انتشال 3 جثث لمهاجرين غير نظاميين في منطقة الكتف التابعة لمدينة بنقردان (تبعد نحو 20 عن مركز المدينة).

وأضاف "كما تم انتشال 9 جثث في جهة أغير من جزيرة جربة، بينهم امرأتان، فيما تم انتشال جثة أخرى لإمرأة على سواحل جرجيس أمس الجمعة".

وأوضح سليم أنّ كل الجثث تعود لمهاجرين غير نظاميين أفارقة (لم يحدد جنسياتهم).

وقال إن الضحايا يرجح أن يكونوا من بين الأشخاص الذين غرق مركبهم في البحر المتوسط الأربعاء.

وفقد 82 مهاجرا غير نظامي إثر غرق قاربهم، الأربعاء، قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، وتمكن خفر السواحل التونسي من إنقاذ 4 منهم على سواحل مدينة جرجيس.

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وتتواصل إلى غاية الآن عمليات البحث على السواحل الجنوبية لتونس من أجل العثور على جثث أخرى.

وقال رئيس الهيئة المحليّة للهلال الأحمر التونسي في مدنين إن "المركب الذي غرق يوم الأربعاء كان يحمل 86 شخصا من بينهم 7 نساء".

وبعد إنقاذ 4 مهاجرين وانتشال الـ 13 جثة على السواحل الجنوبية لتونس يبقى هناك 69 مفقودا إلى الآن.

ومن المنتظر أن يتم تحويل الجثث المنتشلة إلى مدينة قابس الإثنين للقيام بالتشريح الطبي قبل أن يتم دفنهم في مقبرة جديدة تقع في مدينة جرجيس (جنوب شرق).

يشار إلى أن مدينة جرجيس تضم مقبرة خاصة بدفن المهاجرين غير نظاميين، لكنها لم تعد قادرة على استيعاب مزيد من الجثث.

وتشهد السواحل التونسية سنويا وصول مئات المهاجرين غير النظاميين بعد غرق قواربهم في البحر المتوسط.

ويتم إيواء المهاجرين واللاجئين في مراكز خاصة بهم بمحافظة مدنين، تشهد اكتظاظا كبيرا ما دفع هيئات الإغاثة التونسية والأممية إلى استئجار منازل لإيواء بعض المهاجرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.