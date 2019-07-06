المغرب: توقيف فلسطيني بشبهة الاتجار بعملات افتراضية لصالح الإرهاب

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

أعلنت السلطات المغربية، السبت، أنها أوقفت فلسطينيا؛ للاشتباه بضلوعه في المتاجرة بالعملات الافتراضية لصالح التنظيمات الإرهابية.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية (تابع للمخابرات)، في بيان: "تم بتنسيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني (المخابرات)، إيقاف فلسطيني في مدينة المحمدية (شمال)، في 27 يونيو/حزيران الماضي؛ للاشتباه بتورطه بالمتاجرة بالعملات الافتراضية لفائدة التنظيمات الإرهابية (لم تسمها)، وذلك ضمن جهود محاربة الإرهاب ومصادر تمويله".

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ولا تملك العملات الافتراضية، ومن أشهرها " بيتكوين"، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

وأضافت المديرية أن التحريات أظهرت أن "المعني بالأمر راكم تجربة كبيرة في مجال المعاملات المالية الإلكترونية، من خلال نشاطه على مستوى مجموعة من منصات التداول الافتراضية؛ حيث استطاع نسج شبكة واسعة من الزبائن، لها امتدادات بالعديد من دول العالم".

وأوضحت أنه "تم تقديم المشتبه به إلى العدالة، الخميس، بتهمة تلقي أموال من العموم، والقيام بعمليات ائتمانية من دون ترخيص، وقد أمرت العدالة بإيداعه في السجن الاحتياطي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.