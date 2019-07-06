خلال يونيو.. #سلمان_للإغاثة يقدم العلاج لأكثر من 16 ألف لاجئ في #مخيم_الزعتري

الخليج - واس

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية والعلاجية لـ 16,122 لاجئًا سوريًا في مخيم الزعتري بالأردن، خلال شهر يونيو الماضي.

وسجلت عيادات الطب العام أعلى نسبة لعدد المراجعين بلغت 5,289 حالة تلاها عيادات الأطفال 4,278 حالة، كما استقبلت العيادة النسوية 1,826 مراجعة، فيما تلقى 839 لاجئًا سوريًا العلاج في عيادة الأنف والأذن و 1,057 حالة لعيادة الباطنية.

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وتعاملت عيادة الجراحة مع 905 حالات قدم لها العلاج المناسب، وعيادة الأسنان مع 767 حالة وعيادة اللقاحات مع 1,230 حالة، و196 حالة ضمن مشروع مكافحة الأمراض السارية، أما عيادات التغذية والرعاية الصحية فقد تعاملت مع 426 حالة.

يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة داخل مخيم الزعتري تهدف إلى الإسهام في توفير البيئة الآمنة صحيًا للاجئين السوريين في المخيم وذلك من خلال الكوادر الطبية المتميزة والمعدات الطبية الحديثة، مما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية والمحلية.