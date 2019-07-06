الدولية_للطاقة_الذرية تعقد اجتماعاً لعرض انتهاكات #إيران للاتفاق النووي

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الخليج - د ب أ
تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا طارئا لمجلسها الأعلى الأسبوع المقبل من أجل عرض انتهاكات إيران للاتفاق النووي ، في جلسة تأتي بناء على طلب من الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن الاجتماع سيجرى يوم الأربعاء الموافق العاشر من يوليو الجاري.
وفي العام الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي فرض قيودا على البرنامج النووي لإيران، وبدأت في إعادة فرض عقوبات صارمة على طهران.
وأعلنت الحكومة الإيرانية منذ ذلك الحين عن خطوات تدريجية لعدم الالتزام بالاتفاق.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون على تويتر إن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعقد جلسة خاصة لبحث الأنشطة النووية غير الشرعية لإيران. وفي ضوء أرشيفها السري للأسلحة النووية، يجب أن تخضع إيران لضغوط من أجل التخلي عن طموحاتها النووية”.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت سابقا أن إيران تجاوزت سقف مخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق النووي ويبلغ 300 كيلوجرام.
وتسعى إيران إلى تجاوز سقف آخر فى مطلع الأسبوع المقبل، ولكن هذه المرة تتعلق بنسبة التخصيب لتتجاوز 67ر3 بالمئة.
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