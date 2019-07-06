التجارة توضح: هذه الـ 3 حالات فقط هي #غش_تجاري

صحيفة الخليج الالكترونية التجارة بأن المخالفات الموجودة في المحلات ليست كلها «غش تجاري»، وأنما تندرج تحت النظام 3 حالات فقط. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين عبر حسابه على موقع «تويتر» الحالات التي يشملها نظام «غش تجاري» وهي «كل منتج دخل عليه تغيير أو عُبث به بصورة ما مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، أو كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، أو المنتج الفاسد الذي لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك».

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